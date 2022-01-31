"حراسة مصر في أمان".. كيف احتفلت راندا البحيري بتأهل مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة راندا البحيري، المنتخب المصري على تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتبت راندا، عبر حسابها على إنستجرام: "حراسة مصر في أمان طول عمرها.. ألف مبروك.. المنتخب المصري وألف مبروك شعب مصر".

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.