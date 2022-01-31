إصابة الفنانة ليلى طاهر بكسر في القدم ونقلها للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرضت النجمة الكبيرة ليلى طاهر، لكسر في قدمها بعد انزلاقها في المنزل، وتم نقلها على الفور لأحد مستشفيات المهندسين.

وتم حجز ليلى طاهر بالمستشفى لإجراء عملية غدا الاثنين.

وأكد مصدر قريب من ليلى طاهر لـ"الخليج 365"، أنها بخير، وطمأن الجمهور على حالتها الصحية.

وأعلنت ليلى طاهر، في سبتمبر الماضي، اعتزالها الفن بشكل نهائي، حتى تتفرغ لحياتها العائلية.

يذكر أنه كان آخر أعمال ليلى طاهر مسلسل سيت كوم "الباب في الباب"، وعُرض الجزء الرابع منه في 2014، وشاركها بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي.