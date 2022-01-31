روجينا رفقة أشرف زكي وأيتن عامر جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس قصيرة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

مهيرة عبد العزيز

نشرت المذيعة مهيرة عبد العزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في باريس.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود جذاب.

وائل عبد العزيز

نشر الفنان وائل عبد العزيز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على "دراجة نارية".