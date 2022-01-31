طارق الشناوي: مصر أكبر دولة مستفيدة من الحراك الفني في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن أكبر دولة عربية مستفيدة من الحراك الثقافي والفني في السعودية هي مصر، وموسم الرياض وما تقدمه السعودية من نجاح فني هو قوة دافعة للفن المصري.

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "هناك تصيد لتصريحات الفنانين المصريين عن السعودية، وهذه ظاهرة غريبة، وأم كلثوم غنّت لبغداد، وعبد الحليم غنى لملك المغرب، ولم يهاجمهما أحد".

تابع: "السعودية نجحت في تقديم فاعليات فنية جيدة، وعرضت أفلاما تحفظت مصر والرقابة الفنية على عرضها"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تختار فنا رديئا في مهرجاناتها".

واستكمل: "الفن المصري سوقه كبير في المملكة السعودية، وعندنا أكثر من 4 مليون مصري يعيش في المملكة، وهذا العدد غير السعوديين الذين يحبون ويعشقون الفن المصري"، موضحا أن ما يحدث في السعودية رواج للفن المصري ويجب الحرص على العلاقة الفنية مع المملكة السعودية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.