بعد إصابته.. عمرو عرفة يوجه رسالة لـ محمد أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المخرج عمرو عرفة، رسالة لحارس المنتخب الوطني محمد أبو جبل، بعد تعرضه للإصابة في مباراة مصر أمام المغرب.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "سلامتك.. ألف سلامة يا حبيب القلب".

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.