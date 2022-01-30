تحديث على نظام تشغيل iOS يفجر طاقات آيفون الكامنة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: في الوقت الذي ظهر أحدث هواتف شركة أبل، آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، بشاشة بروموشن ProMotion بسرعة تحديث 120 هرتز، إلا أن عدداً قليلاً فقط من التطبيقات يدعم ميزة 120 إطاراً في الثانية، وهي في الغالب تطبيقات النظام.

وكشف تقرير لـ “GSM Arena”، واطلعت عليه “العربية.نت”، أن التحديث القادم لهواتف آيفون iOS 15.4، من المقرر أن تضيف أبل أخيراً دعماً لجميع التطبيقات للاستفادة من التجربة السلسة للشاشة.

يأتي ذلك، فيما لا يزال نظام التشغيل iOS 15.4 في مرحلة تجريبية حالياً.

ويبدو أن أبل كانت قادرة على حل خطأ Core Animation الذي لا يسمح للرسوم المتحركة بتجاوز 60 إطاراً في الثانية.

ومع ذلك، لا يمكن بعد تأكيد ما إذا كانت جميع التطبيقات ستعمل بسرعة 120 إطاراً في الثانية تلقائياً أم أن بعض المطورين سيحتاجون إلى تعديل كود تطبيقاتهم أيضاً.