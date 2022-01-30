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مايا دياب تحصد المزيد من النجاح.. “أكتر شوية”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيديو كليب أغنية “أكتر شوية” للنجمة اللبنانية مايا دياب أكثر من مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدوره على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “أكتر شوية” باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هادي شرارة والكليب حمل توقيع جاد شويري، وظهرت من خلاله مايا دياب بقصّة عاطفية لا تخلو من التشويق والفكاهة في آن.

يذكر أن أغنية “أكتر شوية” كانت قد تصدّرت الترند بعد صدورها، إذ تركت أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، كما حصدت عددًا كبيرًا من التعليقات على صفحات مايا دياب في مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، انتهت مايا دياب في الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، ومن المقرر أن تصدر العمل في عيد الحب المقبل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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