رسالة مؤثرة من منى زكي لابنتها: فخورة بك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت الفنانة منى زكي تسند نفسها عن طريق نشر العديد من الرسائل التحفيزية والجمل المقتبسة لتعبر عن طريقها في الحياة، ورسائل أخرى لتعبر عن حبها لعائلتها.

نشرت منى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، رسالة مكتوباً فيها: “إلي ابنتي، قد لا أكون قلتها بشكل كافٍ، لكن لا أتخيل الحياة بدونك، تجعلينني أضحك، فخورة بك، وأحبك أكثر من أي شيء، طفلتي الصغيرة الجميلة”.

كما نشرت رسالة أخرى، كتبت فيها: “لهولاء الذين يأخذون الحياة يومًا بيوم وشكواهم قليلة، وممتنين لكل الأشياء الصغيرة في الحياة، أجعل يومك مشرقًا بالابتسامة”.

وكانت قد نشرت منذ أيام قليلة صورة حملت كلمات تدعو بها الله أن يحافظ على عائلتها من كل سوء.

وقالت: “اللهم إن عائلتي هم الرضا وأطهر النعم لقلبي فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى، واحفظهم من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك، اللهم احفظني واحفظهم وعافني واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام، اللهم بارك لي في عمري وأهلي وعملي وفي وقتي وصحتي وفي مالي وفي كافة شؤوني وأحوالي”.