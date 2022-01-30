بالصور – رحمة رياض حديث السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت النجمة العراقية رحمة رياض الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أحدث إطلالة لها في برنامج “عراق آيدول” عبر شاشة “ام بي سي – العراق”. وظهرت رحمة في الصور التي نشرتها لإطلالتها عبر حسابها بموقع “إنستغرام” وهي تضع خاتمًا من الأماس.

وكشفت رحمة عن أن الخاتم “الفريد” اختاره لها زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم، ويتميَّز بعددٍ كبيرٍ من قطع الألماس، الكبيرة والصغيرة، ويقدَّر سعره بآلاف الدولارات.

وكانت الفنانة العراقية قد صرَّحت في عددٍ من الحوارات بأنها من محبي المجوهرات، خاصةً المصمَّمة من الألماس، وتهتم كثيراً باختياراتها منها.

يذكر أن رحمة رياض تقدم حالياً “عراق أيدول” على قناة “mbc العراق”، وهو برنامجٌ خاص بالمواهب الفنية.