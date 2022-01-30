أسرة سمير غانم تجتمع لأول مرة منذ وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة تجمعها مع شقيقتها إيمي إلى جانب والديها سمير غانم والفنان الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك على هامش مشاركتها في مهرجان الرياض Joy Awards.

وعبر المتابعون عن سعادتهم بنشر الصورة، حيث انهالت مئات التعليقات على صورة الفنانة المصرية المعروفة على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير انستغرام .توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز (7 أغسطس 2021) عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع مع المرض، امتد لنحو أربعة أشهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت وفاة الفنانة الكبيرة بعد قرابة ثلاثة أشهر على وفاة زوجها الفنان سمير غانم جراء إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وكان الممثل المصري سمير غانم قد توفي عن 84 عاماً بعد أسابيع على إدخاله المستشفى في القاهرة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالي ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.