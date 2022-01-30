مايكل جاكسون يتصدر محركات البحث لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون مؤشرات البحث، بعد مشاركة كتاب قيامة مايكل جاكسون للكاتب ذيميتريس سوتاكيس في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم الكتاب فصلين، أحدهما يتحدث عن الجانب الساخر في حياة جاكسون والعلاقة بين الموت والحياة، وفي الفصل الثاني يكشف المؤلف عن حقيقة وجود علاقة بين الإنسان والزمن.

وبالتزامن مع الكتاب، تحدثت شقيقة النجم العالمي جانيت جاكسون في سلسلة وثائقية، عن سبب التباعد بينها وبين شقيقها الراحل، وكيف كانت علاقتهما بسبب سوء معاملته لها.

وقالت جانيت إنه اعتاد وصفها بالبقرة والخنزيرة بسبب وزنها الزائد، ولهذا لم يكونا شقيقين مقربين حتى وفاة جاكسون قبل 13 عاماً.

ومن المعلومات التي أثارت جدلاً كبيراً بعد رحيله هو قصة اختراعه رقصة مشية القمر، والتي تبين أنها لراقص آخر يدعى جيفري دانيال، كان يؤديها في سبعينيات القرن الماضي.

كما تبين أيضاً أن جاكسون فقد شعره بالكامل بسبب خطأ غير مقصود خلال تصويره أحد الإعلانات في منتصف الثمانينيات، حيث أصيب بحروق متفرقة من الدرجتين الثانية والثالثة.

وشهدت الساعات الماضية خلافاً بين الممثل المصري محمد رمضان، لاتويا جاكسون، شقيقة مايكل جاكسون، بعدما سخرت من مقطع فيديو لرمضان وهو يسقط على المسرح، وهو يتلقى جائزة في مهرجان الضيافة بدبي العام الماضي، وكتبت: “المشي في هذا الأسبوع مثل تلك المشية”.

ولم يتجاهل رمضان مقطع الفيديو، بل أعاد نشره عبر صفحته الخاصة على “إنستجرام”، موجهاً حديثه إلى لاتويا: “ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون إن الدرس من الفيديو ده، أن كل الناس ممكن تقع، بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني”، وهو ما تسبب في صعود اسم الفنان العالمي الراحل في مؤشرات البحث.