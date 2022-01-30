هالة صدقي: فوزنا على المغرب هيشيل الضغط من عليّا بسبب صورتي مع جون ترافولتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

سخرت الفنانة هالة صدقي، من الهجوم الذي تعرضت له بعد أن نشرت صورة تجمعها بنجم هوليوود الشهير جون ترافولتا، خلال تواجدهما في حفل توزيع "جوائز صناع الترفيه JOY AWARDS"، قائلة: "دلوقتي فوز مصر على المغرب هيشيل الضغط والحمل من عليّا، وفي أحداث كل يوم بقت تشيل بعضها وده بقى عادي".

وأضافت صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن "تصريحها كان بسيطا حينما قالت إن جون ترافولتا هو حلم الطفولة"، متابعة: "في كتيبة قاعدة تترصد الكلام عشان كده اتريقت ونشرت الصورة وقلت حلم العجز والكهولة".

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، والذي عُرض عبر منصة شاهد vip، من بطولة: أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.