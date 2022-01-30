"عقبال النهائي".. حكيم يحتفل بتأهل مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ الفنان حكيم، المنتخب المصري على تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتب حكيم، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك لمصر وعقبال النهائي يا رجالة".

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.