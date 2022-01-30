كيف احتفلت دنيا سمير غانم بتأهل مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، المنتخب المصري على تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك لبلدي مصر".

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.