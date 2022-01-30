"قلب على وائل كفوري".. تعليقات الجمهور على "لوك" تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علّق عدد من جمهور ومتابعي الفنان تامر حسني، على "اللوك" الجديد الذي ظهر به في حفله الأخير بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من حفله الأخير، ظهر فيه بـ"لوك" مختلف، وعلق: "كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام".

بينما جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "الأستاذ وائل كفوري"، و"بقيت أجنبي يا تامر"، و"هو أنت بقيت قالب على وائل كفوري كده ليه"، و"هو صاير يشبه وائل كفوري ولا أنا غلطانة".

أيضا من التعليقات: "بقيت شبه الأتراك أوي"، و"في شي متغير بتامر"، و"أنت مالك بقيت قالب على وائل كفوري كده ليه"، و"تامر كفوري" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.

وفي 27 أكتوبر الماضي، طرح تامر حسني فيديو كليب أغنية "يا فرحة"، من كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.