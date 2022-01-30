إلهام شاهين: فيلم "حظر تجول" حمسني للسينما وحسسني إني ليّا دور وقيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها منذ طوال مسيرتها لم تفضل أن يتم تصنيفها في نوعية أعمال معينة، موضحة: "عملت نوعيات كتيرة أوي، كل شيء ونقيضه، وحاولت أنوع كتير، ومكنتش بخاف من الإقبال على أي نوعية، عملت كل حاجة، فقيرة وغنية وجاهلة ومثقفة وأستاذة جامعة ومجنونة ومعاقة ومنحرفة ومحامية وعضو مجلس شعب وغيرها".

ووجهت شاهين، في ندوة أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم، الشكر للمخرج أمير رمسيس، الذي حمسها للمشاركة في فيلم "حظر تجول"، متابعة: "الفيلم ده حمسني للسينما، ولقيت من خلاله لسه في شخصيات معملتهاش، لأني مش هكرر نفسي، ومش هكرر شخصية حتى حد تاني عملها".

أضافت إلهام شاهين: "شخصيتي في الفيلم جديدة عليّا وفريدة وأول مرة تتعمل في السينما، أم بتقتل عشان بنتها وعاشت في السجن 20 سنة، والدور خلاني أحس أن في شخصيات في الحياة لسه متعملتش، وإن في مصايب كتير لسه متقدمتش على الشاشة".

تابعت: "أنا بحس أن رسالتي مش فنية بس، رسالتي الفنية إني أمتع الناس ويقولوا إن دي ممثلة كويسة، لكن في رسالة إنسانية أنا شايلاها جوايا، إني أدافع عن قضايا مسكوت عنها في المجتمع، لازم يبقى لنا دور في المجتمع، الفيلم حسسني إني فعلا بقدم فن يؤثر في الناس وإني ليّا دور وقيمة".

وعُرض اليوم الأحد، فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، ومن بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، والتي ستستمر حتي 5 فبراير القادم، بمركز الإبداع الفني بدار الاوبرا المصرية.

وأعقب عرض الفيلم ندوة مع مخرج العمل أمير رمسيس والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، أدارها الناقد أندرو محسن.