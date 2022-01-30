كيف علّق أمير طعيمة على صورة محمد صلاح مع أشرف حكيمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المنتخب المصري بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتب طعيمة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مصرُ عادتْ شمسُك الذهبُ".

أضاف: "على الجهاز الإداري للمنتخب الحذر من أفسد اتحاد على وجه الارض، أتمنى وقت المسحات نعمل مسحات في نفس الوقت في جهة دولية معتمدة منعا لأي تلاعب.. الكاميرون كل ما بتلاعب فرقة بتضرب بالكورونا كلها.. الكاميرون أقل بمراحل من ساحل العاج والمغرب بس أنت مش هتلاعب ١١ لاعب فقط".

وعن صورة محمد صلاح مع أشرف حكيمي عقب اللقاء ومواساته له؛ كتب طعيمة: "صورة بألف معنى.. حظ أوفر لإخواننا المغاربة".

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك قائد المنتخب محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.