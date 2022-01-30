صلاح عبد الله بعد تأهل المنتخب لنصف نهائي أمم إفريقيا: الله عليكوا يا مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان صلاح عبد الله، المنتخب المصري بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتب عبد الله، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الله عليكوا يا مصريين الله عليكوا، الدنيا وأنتوا فرحانين فرحانة بيكوا، وأحلى حاجة يا ناسي فيكوا، اللي في قلوبكم في عينيكوا، مبروك ١٠٠ مليون مبروك ليكوا".

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك قائد المنتخب محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.