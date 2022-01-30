فيديو.. تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد و”يعشقنه بجنون”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 7:54 مساءً

من الطبيعي أن نسمع أن رجلا تزوج من اثنتين أو ثلاث أو حتى أربع، ولكن من غير الطبيعي أن يتزوج الرجل ثماني زوجات في وقت واحد ويسكنوا في نفس المنزل.

وأثار مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد جدلا واسعا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يظهر فنان الوشم التايلاندي رفقة زوجاته الثماني اللواتي يعشن في منزل واحد.

وقال الفنان التايلاندي: “كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن”.

فيما صرحت الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون، واتفقت زوجاته جميعهن على أنه ربما يكون الرجل الأكثر رعايةً للآخرين.

هذا وحققت المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، أزيد من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.