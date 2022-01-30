المنتخب المصري يقصي نظيره المغربي ويتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تنفس عشاق المنتخب المصري الصعداء، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين مصر والمغرب، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، بفوز ثمين لمنتخب مصر، وتأهله بالتالي إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وفاز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وافتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عن طريق لاعبه سفيان بوفال من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 53، نجح منتخب مصر في تعديل النتيجة عن طريق نجمه محمد صلاح، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، ليسكنها في الشباك.

وانتقل الفريقان للوقت الإضافي، لينجح محمود حسن “تريزيجيه” في إضافة الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100، بعد تمريرة من صلاح.

وحاول منتخب المغرب تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من الوقت الإضافي، غير أن لاعبي “الفراعنة” نجحوا في الحفاظ على النتيجة.