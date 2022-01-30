ماذا قال محمد هنيدي عن حكم مباراة مصر والمغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتقد الفنان محمد هنيدي، الحكم السنغالي ماجيتي نداي، والذي يدير مباراة مصر والمغرب، المقامة حاليا على أرضية ملعب أحمد أهيدجو في إطار مواجهات دور الـ16 من الأمم الإفريقية.

وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحكم مكفهوش اللي بيعمله من أول الماتش.. بقى يضرب لعيبة المغرب عشان يحسبها بعد كده فاول علينا".

وأحرز سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب، هدفًا مبكرًا في شباك المنتخب المصري، قبل أن يحرز محمد صلاح قائد منتخب مصر، هدف التعادل لصالح منتخب "الفراعنة".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منتخب الكاميرون والذي فاز على منتخب جامبيا أمس السبت بهدفين دون رد.