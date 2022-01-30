انطلاق تصوير حكاية "البحث عن فتيحة" بمسلسل "حد فاصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انطلقت تصوير أولى حلقات حكاية "البحث عن فتيحة"، ضمن حكايات مسلسل "حد فاصل"، وتعد الحكاية الثالثة من العمل.

وكتب المخرج تامر حمزة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ولسوف يعطيك ربك فترضي، مسلسل حد فاصل.. قصة البحث عن فتيحة".

وانتهي صناع العمل من تصوير "حكاية بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، والحكاية عبارة عن 5 حلقات، وهو من إخراج تامر حمزة.

وحكاية "بنات السباعي" من بطولة عدد من الفنانين منهم: ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، هناء الشوربجي، نانسي صلاح وغيرهم.

المخرج تامر حمزة أخرج مسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى وعمروعابد ومؤمن نور ومادلين طبر وهشام اسماعيل وثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.