راغب علامة يهنئ ملك الأردن بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، ملك دولة الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بعيد ميلاده الـ60.

ونشر علامة صورة الملك عبد الله، عبر حسابه موقع "تويتر"، وعلّق: "مكانتك بالروح يا ملك القلوب الغالي، لبنانيين وبنحمل جوانا تقدير ومحبة لـ الأردن وللبانين".

وأضاف: "ستون عام من العمر وعقبال الـ ١٠٠ عام أبو حسين الغالي، بنوصفك بالحكمة والعدالة والإنسانية وهاي سمتك بالعالم وبنحطك دايما بمكانة بقلوبنا عالية، وبنضوي بعيدك هالشموع، كل عام وجلالتكم بخير".

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.