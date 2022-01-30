ياسمين صبري بـ"الروب" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور مرتدية "روب" ممسكة بباقة من الزهور.

ياسمين احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها ونشرت صورا وهي تحمل تورتة عيد الميلاد، بإطلالة صيفية مُشرقة، وعلقت "فتاة عيد الميلاد"، وحرص على تهنئتها عدد من نجوم الفن، بينهم: ميرهان حسين، ومي سليم، إلى جانب شام الذهبي ابنة أصالة.

كانت ياسمين صبري، شاركت جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة، فيديوهات لتحضيرات عيد الميلاد، وظهر في الفيديوهات أكثر من تورتة كل منها على شكل حرف من حروف اسم "ياسمين" بالإنجليزية، إلى جانب مجموعة من الورود وكلمة love، وعرائس مشغولة بالتريكو.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.