بعد 3 سنوات من الأزمات.. مؤلف "شريط 6" يكشف مصير الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ما هو مصير فيلم "شريط 6"؟، سؤال يدور منذ 3 سنوات، عن العمل الذي طاردته أزمات عديدة، قبل وبعد بداية تصويره في سبتمبر 2019.

مؤلف الفيلم محمود حمدان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب: "الفيلم يحتاج إلى 5 أيام تصوير، وحسب أخر إتفاق مع المنتج، من المقرر تصويرها عقب شهر رمضان".

وأضاف: "مخرج الفيلم محمد سلامة، بدأ مؤخرا تصوير مسلسل (راجعين يا هوا)، وكذلك بطل العمل الفنان خالد الصاوي، لديه مسلسل، وبإذن الله ينتهي تصوير (شريط 6) بعد شهر رمضان مباشرة".

فيلم "شريط 6"، واجه أزمات عديدة، منذ بداية تصويره في سبتمبر 2019، إذ كان من المقرر البدء في تصويره يوم 27 سبتمبر، لكن لحاجة مشاهد الأكشن المقرر تصويرها للدقة والحرفية، تم التأجيل حتى يتم التعاقد مع خبير أجنبي.

وبعد التعاقد مع الفنان محمد الشرنوبي للمشاركة في بطولة الفيلم، قامت المنتجة سارة الطباخ وقتها بتقديم شكوى إلى غرفة صناعة السينما لمنع مشاركته بسبب النزاع القائم بينهما، وتم بالفعل استبعاده وإسناد الشخصية التي كان من المقرر أن يقدمها للفنان أحمد خالد صالح.

وفي ديسمبر من العام نفسه توقف الفيلم، وتعذرت العودة إلى تصويره أكثر من مرة، وكان آخرها في أغسطس الماضي، بسبب المشاكل الإنتاجية، إلى جانب صدور حكما غيابيا بالحبس ضد المنتج السينمائي أحمد عبدالباسط، ثلاثة سنوات، لإصدار شيكات بدون رصيد.

فيلم "شريط 6" يشارك في بطولته مع الفنان خالد الصاوي: خالد أنور، عمرو وهبة، أحمد خالد صالح، طارق عبدالعزيز، ياسر الطوبجي، بالإضافة لضيوف الشرف.