جثة طفل مطعونة مخبأة في حقيبة.. والشرطة الفرنسية تقبض على الأم!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 28 دقيقة

ألقت السلطات الفرنسية القبض على والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات عثر على جثته محشوة في حقيبة خارج باريس.

وبحسب ما أكد ممثلو الادعاء، فقد تم العثور على الجثة يوم الخميس في بلدة فيرير-أون-بري شرق باريس.

قالت النيابة الإقليمية إن الأم ، البالغة من العمر 33 عامًا ، والتي كانت الشرطة تبحث عنها منذ أن أطلق شريكها تحذيره ، تم احتجازها في بلدة تشويسي لو روي القريبة في منزل أحد أفراد الأسرة.

وفي البداية، فقد دُق ناقوس الخطر بعد العثور على دم في منزل العائلة وبدأت السلطات الفرنسية على الفور عملية البحث.

ومن خلال التحقيقات، عُثر على جثة الطفل “مخبأة في حقيبة على عجلات، في سلة قمامة” بالقرب من منزل الأسرة، بحسب ما قالت المدعية العامة من بلدة مو لوريلين بيرفيت.

وأضافت: “أصيب بجروح خطيرة عديدة، على الأرجح ناجمة عن طعنة”، مشيرة الى أنه سيتم تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.