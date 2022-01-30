رجل أميركي لم يأكل سوى لحوم نيئة لمدة 78 يوما… ماذا حدث له؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 6:15 مساءً

في الولايات المتحدة الاميركية قرر رجل ان يخوض تحدّيا غريبا من خلال اكل لحم غير مطبوخ لمدة 78 يوما ليرى ما اذا كان سيموت او يبقى حيا. وليست هذه المرة الاولى التي يخوض فيها الرجل الاميركي تحديات مماثلة اذ قام في وقت سابق في اتباع نظام غذائي قائم على النباتات الا انه زعم انه واجه مشاكل صحية بسبب ذلك.

لذلك قرر الا يأكل شيئا ما عدا لحوما نيئة بالاضافة الى اعضاء حيوانية وحليب حيواني وبيض نيئ.

ويقول ان وجباته المفضلة تتضمن دجاجا ولحوما وسمكا، ولم يواجه حتى الان اي تسمم غذائي جرّاء هذا النظام الغذائي الغريب. الا انه قد يواجه خطر التقاط بكتيريا كالسالمونيلا والشيغيلا وغيرها. كما انه معرّض لمشاكل صحية اخرى اذا استمر في مقاطعة الخضار والفواكه.



ويظهر الرجل عبر حسابه في انستغرام وهو يأكل كبد البقر، حليب الجمال والبيض النيئ. ويقول في احد المنشورات: “لا تحتاج حتى الى المضغ. تضع لحم البقر في فمك وتبتلع”. ويردّ على احد المتابعين بعدما سأله عن شعوره خلال هذا النظام الصحي: “جيد. يعجبني جدا ولا اجد اي سبب كي اتوقف. لم اعد اشعر بأي وجع في معدتي بعد اتباعي لنظام الطعام الحيواني”

ويضيف” عندما بدأت آكل لحما وبيضا على الفطور بدلا من العصائر والكعك اصبحت اشعر بالشبع طوال اليوم بدلا من الشعور بالغثيان”.