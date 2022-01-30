ليفربول يعمّق الشكوك بشأن مستقبل محمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن ليفربول الإنكليزي، الأحد، التعاقد مع الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي، مما يزيد الشكوك حول مستقبل الهداف المصري محمد صلاح مع النادي.

ووقع الكولومبي، البالغ من العمر 25 عاماً، عقداً مع “الريدز” حتى ،2027 في صفقة قدرت بـ37.5 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار)، مع إمكانية إضافة 12.5 مليون جنيه كمكافآت استناداً الى النتائج.

لويس دياس

وقال ليفربول “أكمل نادي ليفربول التوقيع مع لويس دياس من بورتو”، مضيفاً “سينضم الى ليفربول بعد عامين ونصف العام مع بورتو حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفاً”.

ويزيد هذا التعاقد من الشكوك حوى مستقبل صلاح، المتواجد حالياً مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية، إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري.

وتنتهي عقود الثلاثي الهجومي صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو مع ليفربول في صيف عام 2023، وعندها سيكونون جميعًا في سن الحادية والثلاثين.

وسيضفي دياس، المتواجد حالياً مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، دماء جديدة إلى خط هجوم ليفربول بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع 16 هدفًا في 28 مباراة مع فريقه.

كما كان دياس هدافا لبطولة “كوبا أميركا” العام الماضي برصيد أربعة أهداف، بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.