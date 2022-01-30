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عمرو عرفة يدعم المنتخب: "يارب النصر لمصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص المخرج عمرو عرفة، على دعم منتخبنا الوطني في مباراته ضد المنتخب المغربي، ضمن دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وكتب "عرفة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "يارب النصر لمصر، مباراة مصر والمغرب".

وعلق متابعي عمرو عرفة على "التغريدة"، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إن شاء الله تفوز مصر الشقيقة"، و"يا رب الفوز"، و"بالتوفيق لمنتخبنا الوطني" وغيرها من التعليقات.

ويلتقي منتخب مصر بشقيقه المغربي في الخامسة من مساء اليوم الأحد في إطار دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

واستطاع المنتخب المصري تخطي فريق كوت ديفوار في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ 16 ضربات الجزاء الترجيحية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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