عمرو عرفة يدعم المنتخب: "يارب النصر لمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص المخرج عمرو عرفة، على دعم منتخبنا الوطني في مباراته ضد المنتخب المغربي، ضمن دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وكتب "عرفة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "يارب النصر لمصر، مباراة مصر والمغرب".

وعلق متابعي عمرو عرفة على "التغريدة"، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إن شاء الله تفوز مصر الشقيقة"، و"يا رب الفوز"، و"بالتوفيق لمنتخبنا الوطني" وغيرها من التعليقات.

ويلتقي منتخب مصر بشقيقه المغربي في الخامسة من مساء اليوم الأحد في إطار دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

واستطاع المنتخب المصري تخطي فريق كوت ديفوار في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ 16 ضربات الجزاء الترجيحية.