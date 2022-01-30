أيتن عامر تلعب "بلياردو" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية.

وكتبت أيتن تعليقا على الصور التي ظهرت فيها تلعب بلياردو "أنت لم تولد فائزًا، كما لم تولد أيضًا خاسرًا، أنت ما تصنعه بنفسك".

أيتن عامر ولدت في 22 نوفمبر 1986، وهي شقيقة الفنانة وفاء عامر، بدأت مشوارها الفني عام 2004، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها: حضرة المتهم أبي، مع الفنان الراحل نور الشريف، الزوجة الرابعة مع الفنان مصطفى شعبان، والسبع وصايا مع رانيا يوسف، وغيرهم.

جدير بالذكر أن أيتن عامر احترفت مؤخرًا مجال الغناء، وطرحت أول أغنية لها على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.