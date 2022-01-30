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أيتن عامر تلعب "بلياردو" في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية.

وكتبت أيتن تعليقا على الصور التي ظهرت فيها تلعب بلياردو "أنت لم تولد فائزًا، كما لم تولد أيضًا خاسرًا، أنت ما تصنعه بنفسك".

أيتن عامر ولدت في 22 نوفمبر 1986، وهي شقيقة الفنانة وفاء عامر، بدأت مشوارها الفني عام 2004، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها: حضرة المتهم أبي، مع الفنان الراحل نور الشريف، الزوجة الرابعة مع الفنان مصطفى شعبان، والسبع وصايا مع ، وغيرهم.

جدير بالذكر أن أيتن عامر احترفت مؤخرًا مجال الغناء، وطرحت أول أغنية لها على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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