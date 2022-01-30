فردوس محمد.. لها ابنة وحيدة ووصفت أيام زيجتها الأولى بـ"السودة" وماتت بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هي واحدة من أشهر نجمات السينما المصرية، لا يمكن مع رؤيتك لها سوى أن تشعر بالدفء والحنان الذي تتمتع به كل أم، استطاعت أن تعيش في ذاكرتنا حتى الآن رغم مرور 61 عاما على غيابها، هي الفنانة الكبيرة الراحلة فردوس محمد، والتي تعتبر أشهر من قدم شخصية الأم، كانت صاحبة حضور مميز وأداء جعلها فنانة لا تُنسى.

طفلة يتيمة

ذاقت في طفولتها مرار اليتم، بعد أن رحل والدها وهي في الثالثة من عمرها، فتولى تربيتها الشيخ علي يوسف مؤسس جريدة المؤيد، وهو صديق والدها، وألحقها بمدارس أجنبية.

زواج مبكر

ارتبطت بالزواج من شاب في سن مبكرة إذ كان عمرها 14 عامًا، وعاشت معه 5 أعوام، لم تكن فيها الزوجة السعيدة خاصة مع تأخر الحمل والإنجاب، الأمر الذي جعل زوجها يسيء معاملتها- وذلك بحسب الناقد محمود قاسم، ومن شدة ما عانته من زيجتها الأولى ظلت تردد في أي موقف صعب يمر عليها "زي الأيام السودة اللي عشتها مع جوزي الأولاني".

دخولها الفن

تعرفت "فردوس" خلال زيجتها، بجارة لها كان زوجها يعمل بفرقة عكاشة المسرحية، وبعد طلاقها أرادت عملا تنفق منه على نفسها، فعملت بالفرقة، وحصلت على 3 جنيهات في الشهر، ولمعت كممثلة ذات موهبة كبيرة، لتتلقى عدد من العروض للعمل بالفرق المسرحية.

زواج ثانٍ

تزوجت للمرة الثانية من زميلها الفنان محمد إدريس، لمدة 15 عاما، وكانت خلالها تتعرض للإجهاض في كل مرة، إلا أنها أنجبت بنتا واحدة بحسب ما قاله الناقد والمؤرخ محمود قاسم في تصريح خاص لمصراوي، وهذا ينفي ما يتم تداوله حول أنها لم تنجب.

دور الأم

قدمت دور الأم في معظم أعمالها، وكانت تظهر بدور أم لفنانين أكبر منها سنا، مثلما حدث في فيلم "فاطمة" مع كوكب الشرق أم كلثوم.

وكان تكوينها الجسماني ودفء مشاعرها وحضورها المميز، قد أهلها لتكون من أهم النجمات اللاتي جسدن دور الأم، فهي تشع دفئا وأمومة عبر الشاشة.

أبرز أعمالها

قدمت الفنانة الكبيرة عددا كبيرا من الأعمال، أبرزها "حكاية حب"، "عنتر ابن شداد"، "إحنا التلامذة"، "سيدة القصر"، "غزل البنات"، "سلامة في خير"، "أبو حلموس"، وغيرها من الاعمال الهامة.

صداقة مع كوكب الشرق

كانت الفنانة الراحلة صديقة مقربة من كوكب الشرق أم كلثوم، خاصة بعد تجسيدها دور والدتها في فيلم "فاطمة"، واستمرت صداقتهما حتى رحيل فردوس محمد.

وفاتها

عام 1961، رحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان آخر أعمالها فيلم "عنتر بن شداد".