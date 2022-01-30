نجل ميار الببلاوي يكشف تفاصيل حالتها الصحية.. وهذه رسالته لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

حرص محمد، نجل الفنانة ومقدمة البرامج ميار الببلاوي على طمأنة الجمهور على حالة والدته الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتب "ماما يا حبيبتي، يا رب والفجر بيأذن يشفيكي ويعافيكي ويخليكي ليا، أنا فخور بيكي يا أمي وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قلة أدب، حضرتك بتعملي تريند في برنامجك الديني المحترم علشان بتجاوبوا على أسئلة بتهم المسلمين".

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها ميار عملية جراحية إذ خضعت من قبل لإجراء تدخل جراحي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 4 نوفمبر 2020.

وبعد إجراء العملية بأيام قليلة، عبرت ميار عن غضبها من ترديد شائعات وفاتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس؟ الناس دي بتعمل كده إزاي؟، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودوا عدد المشاهدات واللايكات، ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيتهم".

يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.