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أحمد الفيشاوي يمارس رياضة "الملاكمة" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصور له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس "الملاكمة" داخل أحد النوادي، وعلق على الصور: "ملاكمة على الصبح كده".

ومن جانب أخر، عُرض للفنان أحمد الفيشاوي في السينمات فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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