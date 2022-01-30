أحمد الفيشاوي يمارس رياضة "الملاكمة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصور له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس رياضة "الملاكمة" داخل أحد النوادي، وعلق على الصور: "ملاكمة على الصبح كده".

ومن جانب أخر، عُرض للفنان أحمد الفيشاوي في السينمات فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.