أول تعليق من تامر حسني بعد إحيائه حفل سباق فورمولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا النجم تامر حسني، مساء أمس، حفلا غنائيا في السعودية، في ختام سباق فورمولا إي 2022.

ونشر تامر صورًا له من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفي أول تعليق له كتب: "كان لي كل الشرف ان أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.

وفي 27 أكتوبر الماضي، طرح تامر حسني فيديو كليب أغنية "يا فرحة"، من كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.