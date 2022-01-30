حسام حبيب يستقبل العزاء في جدته بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل الفنان حسام حبيب مساء اليوم الأحد 30 يناير، عقب صلاة المغرب العزاء في جدته التي رحلت عن عالمنا قبل أيام.

كان حبيب قد أعلن عبر خاصية القصص القصيرة في موقع إنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدتي الغالية والعزيزة إلى قلبي، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة في التجمع".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلنت عن وفاة جدة طليقها الفنان حسام حبيب يوم الخميس 27 يناير.

وكتبت شيرين، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعي وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية (جدة حسام حبيب)".