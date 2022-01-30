الليلة.. فردوس عبدالحميد ضيفة برنامج "مصر جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل الفنانة فردوس عبدالحميد اليوم الأحد ضيفة على برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

ومن المقرر أن تتحدث خلال الحلقة المُقدمة عبر شاشة قناة etc عن العديد من الأسرار الخاصة في حياتها، وتكشف رأيها في الأعمال الفنية المُقدمة على الساحة الفنية حاليًا.

وتحتفل الفنانة فردوس عبدالحميد، في 25 فبراير الجاري بعيد ميلادها الـ75 حيث بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، وقدمها المخرج كمال الشيخ، في فيلم على من نطلق الرصاص، والذي شاركت فيه بجانب الفنانة سعاد حسني، وتوالت الأعمال الفنية على فردوس التي حققت من خلالها العديد من النجاحات.

برنامج مصر جديدة تقدمه المذيعة إنجي أنور، عبر شاشة قناة etc، هو برنامج قائم على عرض ملخص الأحداث الجارية، والقضايا الهامة، كما يحتوي على حوارات مع الفنانين.