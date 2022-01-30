"دمث الخلق خفيف الظل".. خالد جلال ينعى طارق شرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج خالد جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الموسيقار الكبير طارق شرارة، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 72 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب: "الغالي المبدع، المحترم، المتواضع، اللطيف، دمث الخلق، خفيف الظل، الطيب الدكتور طارق شرارة، شرفت بأن موسيقاك البديعة الموحية مسرحيا كانت عماد أولى أعمالي في مركز الإبداع الفني (هبوط اضطراري) و(أيامنا الحلوة) كم كنت كريما خدوما ولم تبخل علينا أبدا بإبداعك، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

يذكر أن الدكتور طارق شرارة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964، بدأ دراسة آلة البيانو في سن السابعة، عمل بوزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد الكونسرفتوار حتى عام 1967.

عمل كرقيب بالرقابة على المصنفات الفنية حتى عام 1986 واستقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي، وأعد وقدم برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 ولمدة ثلاث عقود، شغل عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى.

كتب الموسيقار الراحل موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنها العديد من شهادات التقدير، كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام السينمائية المصرية، كما عبر عن موهبته في الفن التشكيلي بإبداع مجموعة مميزة من اللوحات.