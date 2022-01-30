تكريم سهير رمزي في الدورة الافتتاحية لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج إسماعيل مراد رئيس مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، عن تكريم الفنانة الكبيرة سهير رمزي في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الذي يُقام في الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022، تقديرا لمشوارها الفني.

وأعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالتكريم في الدورة الأولى للمهرجان وقالت في بيان صحفي: هذا التكريم له مذاق مختلف عن بقية التكريمات والجوائز التي حصلت عليها خلال رحلتي الفنية، كونه يأتي من مسقط رأسي ومن أهلي وجمهوري في بورسعيد، ومعه استعيد ذكرياتي في المحافظة الباسلة التي أدين لها بالكثير، وفي دورة تحمل اسم المبدع الكبير وابن بورسعيد أيضا الفنان الراحل محمود ياسين لذلك أشكر إدارة المهرجان على ذلك.

ومن جانبه، قال المخرج إسماعيل مراد إن تكريم المهرجان للفنانة الكبيرة سهير رمزي هو تكريم لكل موهبة وفنان أعطى للفن المصري والعربي الكثير وتقديرا وعرفانا لفنانة بورسعيدية، حققت الكثير والكثير من النجاحات بأعمالها وأدوارها على مستوي السينما والتليفزيون والمسرح .

يشار الي أن سهير رمزي صاحبة مشوار فني حافل بالأعمال الفنية التي تجاوزت الـ 110 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم "صحيفة سوابق" واتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينيات من أهم رموز السينما المصرية، ومن أفلامها "أين المفر، البدرون، حتى لا يطير الدخان، دموع صاحبة الجلالة، الحلال والحرام، الطائرة المفقودة، المطارد، عصر الحب، الملاعين، رجل فقد عقله، رحلة الأيام، وبالوالدين إحسانا، ثرثرة فوق النيل، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، البنات عايزة إيه"، وفي المسرح قدمت البكاشين والنحلة والدبور، وفي التليفزيون "زينب والعرش وقصر العشاق والقاتل الذي أحبني".