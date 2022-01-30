شادي مقار ومحمد سليمان عبدالمالك يتحدثان عن مستقبل الدراما المصرية في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تنظيم الفعاليات الفنية ضمن برنامج دورته الـ53، وشهد أمس إقامة ندوة بعنوان: مستقبل الدراما المصرية، بحضور الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والمنتج شادي مقار.

دارت الندوة حول مشكلات الدراما المصرية، ولفت الضيوف الأنظار إلى أن مشكلة الدراما هي الوقت؛ لأنه لا يسعف المجهود، في ظل ظهور ووفرة إنتاج المنصات الرقمية، مما أدى لكسر قواعد صناعة الدراما.

وقال شادي مقار: "نحن نملك مواهب بارعة في الفن، لكن صراع اليوم يتمثل في العولمة، ودائمًا ننادي بحرية الإبداع، ولا نأخذ إلا القليل؛ حفاظًا على التقاليد المصرية".

ومن جانبه قال سليمان: شركات الميديا اليوم تنتج بطريقة تجارية، والجمهور هو المستهدف، وتسعى لتكثيف أعداد المشاهدين، فيجب على التليفزيون الاهتمام بالشباب والأطفال؛ كي لا تنجذب الأجيال الجديدة إلى المنصات الرقمية.