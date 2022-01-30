مها الصغير توجه رسالة لنجلها في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المذيعة مها الصغير رسالة لنجلها ياسين السقا بمناسبة عيد ميلاده الـ21.

ونشرت مها صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أول صورنا تقول كل شيء، أنت نصفي الآخر ، أنا الأكثر حظًا في وجودك، لقد استضافتك عندما كنت في العشرين من عمري الآن تبلغ من العمر 21 عامًا وأنا محظوظ لكوني أفضل أصدقائك".

وأضافت: "رفيقي، حب حياتي، الشخص الذي يساندني وأنا أحمله، إلى صديقي المتعصب للسينما.. إلى إلهامي قلبي الدافئ روحي وأكثر، ليباركك الله ويكون معك في كل خطوة إلى حبي وحياتي والجو الذي أتنفسه".

ومن ناحية أخرى أعلن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، إصابته بفيروس كورونا، وذلك يوم الاثنين 10 يناير الجاري، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام.

وأكد ياسين إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجراه مؤخرًا، طالبا من أي شخص تعامل معه الفترة الماضية إجراء اختبار للاطمئنان على صحته.