إيرادات السبت.. "تماسيح النيل" الثالث و"برا المنهج" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "لعبة شيطان"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "برا المنهج"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس السبت 29 يناير إيرادا بلغ مليونا و76 ألفا و7 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

من أجل زيكو

احتل فيلم "من أجل زيكو" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، محققًا 408 آلاف و495 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الجريمة

وجاء في المركز الثاني فيلم "الجريمة"، وحقق 403 آلاف و17 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

تماسيح النيل

حصل على المركز الثالث فيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 152 ألفًا و605 جنيهات.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

قمر 14

في المركز الرابع يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 71 ألفًا و850 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الخامس فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 19 ألفًا و396 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

لعبة شيطان

وفاز فيلم "لعبة شيطان" بالمركز السادس، محققًا 12ألفًا و124 جنيها.

"لعبة شيطان" تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

مربع برمودة

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم "مربع برمودة" محققًا 4 آلاف و815 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وذهب المركز الثامن لفيلم "برا المنهج" 3 آلاف و705 جنيهات.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.