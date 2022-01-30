غنتها في احتفالية "قادرون باختلاف".. دنيا سمير غانم: فخورة بضم "بلادي اسلمي" للمنهج الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن ضم قصيدة "بلادي اسلمي"، إلى المنهج الدراسي، وهي القصيدة التي قامت بغنائها في احتفالية "قادرون باختلاف"، في ديسمبر الماضي، وحضرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفنانة دنيا سمير غانم، نشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل، وضمت صورة القصيدة من الكتاب المدرسي.

وكتبت دنيا : "قصيدة بلادي أسلمي، نص بيتدرس في رابعة ابتدائي والحمد لله فخورة جدا أني شاركت في العمل المؤثر ده اللي كان كل الهدف منه خير وحب".

وأضافت: "وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية، الشاعر محمد إبراهيم والملحن هشام جمال والموزع مادي ومهندس الصوت بيشوي مجدي".

الفنانة دنيا سمير غانم ، حضرت مساء الخميس الماضي، حفل "Joy Awards - جوائز صناع الترفيه" الذي استمر قرابة 4 ساعات، على مسرح بكر الشدي، ضمن موسم الرياض، في نسخته الثانية.