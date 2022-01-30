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مروان خوري واليسا معا من جديد… استكمال سلسلة التعاون الذهبي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 12:56 مساءً

مروان خوري واليسا

تستكمل الفنانة اللبنانية اليسا ورشة عمل لاطلاق ألبومها المقبل والذي أعلنت انه سيبصر النور في تموز المقبل خلال لقاءات اعلامية على هامش احتفال joy awards الذي نظمته هيئة الترفيه في المملكة العربية .

في هذا الاطار، اجتمعت اليسا بالفنان اللبناني مروان خوري أمس وقد نشر الأخير صورة تجمعهما على حسابه في انستغرام، وقد أرفق الصورة بتعليق: مع النجمة الكبيرة اليسا واغاني عديدة في طور التحضير.

وقد عاد الثنائي الأكثر نجاحا الىى التعاون مجددا بعد قطيعة دامت سنوات على خلفية مشاكل بين الملحن اللبناني وشركة روتانا المنتجة لأعمال اليسا السابقة.

الألبوم المتوقع صدوره في الصيف هو أول تجارب الفنانة اللبنانية في الانتاج، حيث سيكون من انتاجها الخاص. ويذكر ان أبرز الأغاني التي جمعت الثنائي في الأعوام السابقة هي: بتمون، كرمالك، سلملي عليه، لو… وغيرها من الأغاني العالقة في ذكريات الجمهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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