مروان خوري واليسا معا من جديد… استكمال سلسلة التعاون الذهبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 12:56 مساءً

تستكمل الفنانة اللبنانية اليسا ورشة عمل لاطلاق ألبومها المقبل والذي أعلنت انه سيبصر النور في تموز المقبل خلال لقاءات اعلامية على هامش احتفال joy awards الذي نظمته هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

في هذا الاطار، اجتمعت اليسا بالفنان اللبناني مروان خوري أمس وقد نشر الأخير صورة تجمعهما على حسابه في انستغرام، وقد أرفق الصورة بتعليق: مع النجمة الكبيرة اليسا واغاني عديدة في طور التحضير.

وقد عاد الثنائي الأكثر نجاحا الىى التعاون مجددا بعد قطيعة دامت سنوات على خلفية مشاكل بين الملحن اللبناني وشركة روتانا المنتجة لأعمال اليسا السابقة.

الألبوم المتوقع صدوره في الصيف هو أول تجارب الفنانة اللبنانية في الانتاج، حيث سيكون من انتاجها الخاص. ويذكر ان أبرز الأغاني التي جمعت الثنائي في الأعوام السابقة هي: بتمون، كرمالك، سلملي عليه، لو… وغيرها من الأغاني العالقة في ذكريات الجمهور.