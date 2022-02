بالفيديو… بسبب هدية خاطئة ظنت انّ صديقها يعرض عليها الزواج

انتشر فيديو عبر تطبيق تيكتوك يظهر فتاة وصديقها يضحكان بقوة بينما كانت الفتاة تفتح هدية أحضرها لها صديقها تحتوي على أوعية نبات مكتوب عليها “أفضل زوجة في العالم” فظنّت الشابة ان صديقها يريد أن يطلب الزواج منها الأ ان الصدمة على وجه الشاب أكّدت ان هناك سوء فهم. فأدرك أنهة طلب الهدية الخاطئة. فبدلا من ان يشتري أوعية نبات مكتوب عليها ” أفضل ممرضة في العالم” أتاه طرد بعبارة أفضل “زوجة في العالم”.

الشابة “سافانا” البالغة منا العمر 23 سنة نشرت الفيديو عبر حسابها على تيكتوك وقالت: “استلمت الهدية في أعياد الميلاد لكنّها سُلبت مني”. وسألت الشابة صديقها عن قصده وراء شراء هذه االهدية “هل تطلب الزواج مني”؟ فاستغرب الشاب واقترب ليتحقق ماذا يوجد في الطرد ليدرك متفاجئا انه طلب الهدية الخطأ. اذ أراد أن يشتري لها اوعية نبات مكتوب عليها “أفضل ممرضة في العالم”.

وشاركت الشابة الفيديو الطريف مع متابعيها على تويتر حيث سُمع الشاب يقول: ” لا لا انتظر. لم اطلب هذه الهدية. كان مفترضا أن تكون “ممرضة” لا زوجة..”! احتفظي بالطرد سنعيده الى المتجر.

وقد حقق الفيديو أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر التطبيق وأكثر من ألفين تعليق.

