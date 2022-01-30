فيصل القاسم يتضامن مع عباس النوري: “قال كلمة حق في وجه سلطان جائر”

كتب امير فتحي في الأحد 30 يناير 2022 12:51 مساءً - عبر الاعلامي السوري فيصل القاسم عن تضامنه مع مواطنه الفنان عباس النوري بعد الحملة التي تعرض لها مؤخرا اثر انتقاده لغياب الحريات في بلاده.

وغر فيصل القاسم، عبر حسابه على تويتر، على هاشتاغ “كلنا عباس النوري” كاتبا: “مطلوب من الجميع مؤازرة الفنان السوري عباس النوري والوقوف معه على مواقع التواصل على الأقل، فقد قال الرجل كلمة حق في وجه سلطان جائر، ولو متأخراً لا يهم. المهم أنه بق البحصة.”

يأتي ذلك بعد تعرض الفنان عباس النوري لهجوم لاذع من أعضاء حزب البعث السوري بعد انتقاده سياسة الحزب ووصفها بـ“الخاطئة والمضحكة“ ، أثناء لقائه مع إذاعة المدينة إف إم السورية.

ونشر حيدرة سليمان نجل اللواء الراحل بهجت سليمان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ هاجم خلاله النوري، معلنا عن أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالإساءة للحزب.

وكتب حيدرة سليمان ”بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان والدي عضوا قياديا به، وبصفته هو الحزب الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية الذي انتخبته، سأتقدم انا بصفتي مدعيا بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا العظيم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم“.

وأضاف العضو في حزب البعث ”الرجاء من الرفاق في الحزب، الذين يودون ضم اسمهم في الدعوى التواصل معي لإضافتهم لباقي المدعين“.