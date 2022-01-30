منى زكي حديث التواصل الإجتماعي برسالة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منى زكي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” رسالة تدعم بها نفسها عقب أزمة فيلمها الأخير “أصحاب ولا أعز”

وقالت منى في منشورها الذي كتبته بالإنكليزية: “الضغط يجعلك تعتقد أن كل شيء يجب حدوثه الآن، والإيمان يؤكد لك أن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب”.

وكانت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثيرت حول منى زكي وباقي أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”، ما بين مهاجمين للفنانة وفيلمها لجرأة جزء من المشاهد، وإلقاء الضوء على المثلية الجنسية، وفي الناحية الأخرى، رأى البعض أن أبطال الفيلم استطاعوا تجسيد أدوارهم باحتراف.

وفي لقاء مع أبطال الفيلم على منصة نتفيلكس قالت منى عن اللعبة التي لعبها أبطال الفيلم، والتي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء: “أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لأن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي”.

جدير بالذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” يمثل النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، وهو أول إنتاج عربي لنتفليكس، يقوم ببطولته الفنانون منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم.