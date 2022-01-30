بعد القبلة الرومانسية.. رسالة عاطفية من أصالة لزوجها فائق حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تقبيلها زوجها فائق حسن على السجادة الحمراء أمام الكاميرات، بمسرح توزيع جوائز جوي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، عادت المطربة السورية أصالة لتغازل زوجها في رسالة طويلة كتبتها عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، لشكر كل من ساهم في حصولها على جائزة الفنانة المفضلة.

ونشرت أصالة صورة لها وهي تحمل الجائزة ووجهت وسط رسالتها الشكر والامتنان لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، قائلة: شكرًا لحبيبي الأحن، اللي رجع لي كل شعور كنت مفكرته سافر عني لمكان بعيد، زوجي هو هدية من السما”.

وقالت أصالة في رسالتها: “ممنونة لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر، أخواتي وأصحابي وحبايبي ومن كل قلبي أشارك هذه الجائزة مع كل موهوبة ومكافحة بتحترم الموسيقى اللي تعتبر غذاء للروح، وإنعاش القلب وسكر الذكريات”.

وأضافت: “لأول مرة بفرح ويستمتع وبستنى الاسم وقلبي بيدق وشاركتكم كل شعور بمنتهى الصدق، وبكل الطفولة اللي لازالت مسيطرة عليا، شكرا جزيلا لكل زملائي وزميلاتي اللي باركوا لي، ولهيئة الترفيه وشكر خاص للمستشار ترك آل الشيخ، القريب من قلبي وقلب كل حد عرفه عن قرب”.

واختتمت أصالة رسالتها بقولها: “كل أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني المملكة العربية السعودية، وأدعي أن يحميها رب العالمين ويحفظها من كل شر وتبقى منارة العطاء والطيب، ولمدينتي الأغلى الرياض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التقدم، وتبقى عاصمة مُحبيها وعشاقها”.

يذكر أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفني، حيث طرحت العديد من الأغاني على موقع الفيديوهات يوتيوب ومن بينها أغنية “سلطان المحبة”، “حنين”، و”الصورة”.