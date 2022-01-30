روبي بأول صورة مع نجمات “جروب الماميز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استغلت النجمات روبي والفنانة غادة عادل والفنانة ريم مصطفي سفرهن على رحلة واحدة إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز joyawards، للتحضير لبدء تصوير أول فيلم سيجمعهن بعنوان “جروب الماميز”، ومن المقرر البدء في تصويره منتصف شهر فبراير المقبل، وهو نفس توقيت تصوير المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022.

غادة وريم وروبي تواجدن في مطار القاهرة بصحبة النجوم دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي وحسن الرداد ومحمد الشرنوبي، وقمن باستغلال الفرصة لالتقاط الصورة الأولى لنجمات فيلم “جروب الماميز” مع مناقشة كيفية التنسيق بين مواعيد تصويره وظروف تصوير مسلسلات رمضان، خاصة وأن غادة عادل مرتبطة ببطولة مسلسل “أحلام سعيدة” مع النجمة يسرا، بينما تشارك ريم مصطفى ببطولة مسلسل Sutis بالعربي مع النجم آسر ياسين، بينما انسحبت روبي من سباق رمضان للتفرغ للسينما وألبومها الجديد، حيث تشارك ببطولة فيلم “العيل” مع النجم أحمد حلمي.

وسبق أن نشر المنتج محمد رشيدي البوستر غير الرسمي للفيلم ليعلن عن تعاقده مع ريم مصطفى، حيث أضاف صورتها بجوار صورة النجمتين روبي وغادة عادل مؤكدا عقد العديد من الجلسات الفنية والتحضيرات استعدادا للبدء في تصوير العمل.

“جروب الماميز” بطوله كل من غادة عادل وروبي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني وتدور احداثه حول ظاهره جروبات الماميز التي انتشرت مؤخرا ين اولياء الامور في المدارس من خلال عده مواقف تربط بينهم.