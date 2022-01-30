بشرة نيكول كيدمان مصدر إلهامها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشتهرت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بأناقتها منذ المراحل الأولى من حياتها المهنية، إلا أن بشرتها أصبحت أكبر مصدر إلهام لها لجعل التمثيل مهنتها الناجحة.

وبعد أن أصبحت بشرتها إحدى سماتها المميزة، حرصت على بذل كل ما في وسعها للحفاظ عليها، حيث تضع واقياً من الشمس، وتستخدم مكياجاً متعدد المهام ومرطباً ليلائم احتياجات بشرتها.

وكشفت عن أنها تحب ممارسة التأمل والبقاء بعيداً عن الشمس، وتحرص على تناول الفيتامينات الضرورية لصحة بشرتها.

وأوضحت النجمة أن لون بشرتها الفاتح جعلها تقضي معظم طفولتها داخل المنزل في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة المعتادة في أستراليا.

ولفت موقع “The Things” إلى أن كيدمان، الحائزة جائزة الأوسكار، على وشك الفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بيينغ ذا ريكاردوس Being the Ricardos».

وبدأت نيكول التمثيل في سن مبكرة، وشاركت في العديد من العروض المسرحية، ومع ذلك، اضطرت بسبب لون بشرتها إلى التدرب في ممرات المسرح بدلاً من الخارج مع الأطفال الآخرين.