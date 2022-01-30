ماسنجر يحدث خاصية التشفير الطرفي للمحادثات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أنه من المقرر إضافة خاصية التشفير الطرفي بصورة كاملة إلى تطبيق المحادثة الفورية فيسبوك ماسنجر حتى وقت ما في 2023، أعلنت شركة ميتا الأم لفيسبوك توفير هذه الخاصية للمحادثات النصية والمكالمات على تطبيق ماسنجر الآن.

كما أضاف تطبيق ماسنجر خاصية أمنية جديدة مع إطلاق خاصية التنبيه إلى أخذ صورة لشاشة في المحادثة المشفرة طرفياً من جانب مستخدم آخر، كما هو الحال في تطبيق المحادثة المنافس سناب شات، والذي يرسل تنبيهاً إلى المستخدم عندما يقوم مستخدم ما بالتقاط صورة لرسائل ماسنجر التي يتم إخفاؤها. كما سيكون في مقدور مستخدمي ماسنجر الآن إضافة صور بصيغة جي.آي.إف أو ملصقات ورموز تعبيرية إلى محادثاتهم المشفرة.

كانت شركة ميتا قد أعلنت لأول مرة عند خطة تشفير المحادثات والاتصالات الجماعية طرفياً عبر تطبيق ماسنجر لأول مرة في أغسطس 2021 ، حيث وعد

ماسنجر المستخدمين بتوفير طريقة لضمان حماية محادثاتهم الشخصية من عمليات التجسس.